Столкновение поездов в Испании. Погибли 39 человек, более 150 пострадали

Министр транспорта страны Оскар Пуэнте назвал происшествие странным
Редакция сайта ТАСС
07:23
© Francisco J. Olmo/ Europa Press via Getty Images

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 39, сообщило агентство EFE. По последним данным, число пострадавших превысило 150.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Авария с поездом частного перевозчика Iryo, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошла вечером 18 января в 19:40 по местному времени (21:40 мск) в автономном сообществе Андалусия.
  • На борту находились 317 пассажиров.
  • Следовавший из Малаги в Мадрид поезд сошел с рельсов и выехал на соседние пути.
  • Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, также расположенный в Андалусии.
  • Число пассажиров поезда национального испанского оператора Renfe составляло около 100.
  • Причины катастрофы, произошедшей у города Адамус (провинция Кордова), пока не уточняются.
  • Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид - Андалусия приостановили.
© ТАСС/ Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, в результате погибли 39 человек, по меньшей мере 152 пострадали.

Реакция и расследование

  • Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал странным ЧП с двумя поездами, сошедшими с рельсов в автономном сообществе Андалусия.
  • Глава ведомства отметил, что пока причины случившегося неизвестны, ведется расследование.
  • Последняя проверка поезда компании Iryo, сошедшего с рельсов в Испании, состоялась четыре дня назад, сообщило агентство EFE со ссылкой на компанию.
  • Как сообщили в государственной компании Adif, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру Испании, на станциях в Мадриде, Севилье, Кордове, Малаге и Уэльве организовали специальные зоны для приема родственников погибших и пострадавших в катастрофе.
 
