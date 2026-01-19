Статья

Столкновение поездов в Испании. Погибли 39 человек, более 150 пострадали

Министр транспорта страны Оскар Пуэнте назвал происшествие странным

Редакция сайта ТАСС

© Francisco J. Olmo/ Europa Press via Getty Images

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 39, сообщило агентство EFE. По последним данным, число пострадавших превысило 150.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Авария с поездом частного перевозчика Iryo, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошла вечером 18 января в 19:40 по местному времени (21:40 мск) в автономном сообществе Андалусия.

На борту находились 317 пассажиров.

Следовавший из Малаги в Мадрид поезд сошел с рельсов и выехал на соседние пути.

Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, также расположенный в Андалусии.

Число пассажиров поезда национального испанского оператора Renfe составляло около 100.

Причины катастрофы, произошедшей у города Адамус (провинция Кордова), пока не уточняются.

Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид - Андалусия приостановили.

© ТАСС/ Reuters

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, в результате погибли 39 человек, по меньшей мере 152 пострадали.

Реакция и расследование