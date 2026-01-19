Статья
Столкновение поездов в Испании. Погибли 39 человек, более 150 пострадали
Редакция сайта ТАСС
07:23
Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 39, сообщило агентство EFE. По последним данным, число пострадавших превысило 150.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Авария с поездом частного перевозчика Iryo, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошла вечером 18 января в 19:40 по местному времени (21:40 мск) в автономном сообществе Андалусия.
- На борту находились 317 пассажиров.
- Следовавший из Малаги в Мадрид поезд сошел с рельсов и выехал на соседние пути.
- Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, также расположенный в Андалусии.
- Число пассажиров поезда национального испанского оператора Renfe составляло около 100.
- Причины катастрофы, произошедшей у города Адамус (провинция Кордова), пока не уточняются.
- Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид - Андалусия приостановили.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, в результате погибли 39 человек, по меньшей мере 152 пострадали.
Реакция и расследование
- Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал странным ЧП с двумя поездами, сошедшими с рельсов в автономном сообществе Андалусия.
- Глава ведомства отметил, что пока причины случившегося неизвестны, ведется расследование.
- Последняя проверка поезда компании Iryo, сошедшего с рельсов в Испании, состоялась четыре дня назад, сообщило агентство EFE со ссылкой на компанию.
- Как сообщили в государственной компании Adif, отвечающей за железнодорожную инфраструктуру Испании, на станциях в Мадриде, Севилье, Кордове, Малаге и Уэльве организовали специальные зоны для приема родственников погибших и пострадавших в катастрофе.