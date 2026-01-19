ФСБ показала видео обыска у осужденного за шпионаж инженера предприятия ОПК

Михаил Взводнов действовал по указанию шведских кураторов

ТАСС, 19 января. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал видео обыска у инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова, осужденного за шпионаж в пользу Швеции.

Спецслужба установила, что Взводнов, имеющий вид на жительство в Финляндии, выполнял задания Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) по сбору сведений военно-технического характера. По данным ФСБ, представители MUST, действуя в том числе в интересах Украины, пытались получить информацию, содержащую государственную тайну, о вооружении и технике, используемой Вооруженными силами РФ в ходе проведения специальной военной операции. По указанию шведских кураторов, россиянин ездил из Финляндии в Россию, где в условиях строгой конспирации собирал сведения, которые хранил в своем загородном доме для передачи представителям иностранной разведки.

На кадрах видны найденные при обыске sim-карты, флеш-накопитель, а также €3 тыс. наличными в конверте.

Суд приговорил Взводнова к 13 годам лишения свободы.