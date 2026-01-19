EFE: сошедший с рельсов поезд в Испании проверяли четыре дня назад

Поезд был произведен в 2022 году

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Последняя проверка поезда компании Iryo, сошедшего с рельсов в Испании, состоялась четыре дня назад. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на компанию.

По его данным, поезд был произведен в 2022 году.

ЧП произошло вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия с поездом Iryo, который направлялся из Малаги в Мадрид. На его борту было 317 пассажиров. Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, который также расположен в Андалусии. Число его пассажиров составляло около 100.

По данным агентства EFE, в результате случившегося погибли не менее 39 человек.