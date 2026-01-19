Причиной задымления в школе в Омске стал пожар

Никто не пострадал

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Причиной задымления в школе в центре Омска, из-за которого эвакуировались 631 ребенок и 36 взрослых, стал пожар площадью 10 кв. м, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Возгорание ликвидировано.

"По уточненной информации, в здании школы произошел пожар. В 11:56 (08:56 мск) ликвидировано открытое горение. По оперативной информации, площадь пожара 10 кв. метров. В 12:51 (09:51 мск) - ликвидация последствий пожара", - сообщили в пресс-службе.

В главке отметили, что причина возгорания уточняется. Пострадавших нет.