Geo TV: число жертв пожара в ТЦ в Пакистане увеличилось до 14

Пожар удалось потушить после 33 часов работы спасателей

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 19 января. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 14. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его информации, пожар удалось потушить после 33 часов работы спасателей. Возгорание произошло на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе города. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в магазине, продающем искусственные цветы и горшки. Начато расследование.

Ранее газета Dawn сообщала, что из-за ЧП 5 человек погибли, 20 пострадали.