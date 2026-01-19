В Москве у женщины украли 9,3 млн рублей под предлогом проверки регистрации

Подозреваемую соучастницу мошенников задержали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали соучастницу телефонных мошенников, которые похитили у женщины 9,3 млн рублей в Москве под предлогом проверки регистрации в квартире, которую она продала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"По предварительной информации, на телефон 47-летней потерпевшей поступило сообщение о том, что она якобы до сих пор зарегистрирована в квартире, которую ранее продала. Для уточнения информации ей предложили озвучить код, отправленный на телефон. После этого ей стали поступать звонки якобы от государственных структур. Под предлогом обеспечения безопасности ее сбережений злоумышленники убедили передать им деньги", - сказали в пресс-службе.

Введенная в заблуждение москвичка сняла со своих счетов накопления и двумя частями передала их незнакомке, еще часть денег она перевела на указанный ей счет. Когда гражданка поняла, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию.

"В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Перово задержали одну из подозреваемых на Скаковой улице. Ею оказалась 33-летняя жительница города Люберцы", - добавили в главке. Следствием установлено, что она дважды забирала у потерпевшей пакет с деньгами и передавала их соучастнику.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.