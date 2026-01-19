Харьковская ВГА завела дело на директора агрофирмы за финансирование ВСУ

Максимальное наказание, предусмотренное статьей 276.1 УК РФ, - лишение свободы на срок до 15 лет

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело на директора агрофирмы "Кисели" Сергея Лобаса за финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении директора агрофирмы "Кисели" Сергея Викторовича Лобаса, 1960 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276.1 УК РФ ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации"). Максимальное наказание, предусмотренное вменяемой статьей, - лишение свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Лобас, используя свое служебное положение, весной 2022 года организовал на территории предприятия регулярный сбор денежных средств якобы на гуманитарную помощь, однако деньги направлял ВСУ. Кроме того, подозреваемый предоставлял часть помещений агрофирмы "Кисели", расположенных в одноименном населенном пункте Лозовского района Харьковской области, для использования украинскими военнослужащими в качестве складов.