ТАСС: экс-главу Буйнакского района Дагестана задержали

Речь идет об Уллубии Ханмурзаеве
09:30

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Дагестане задержали экс-главу Буйнакского района республики Уллубия Ханмурзаева, ранее заключившего контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.

"Задержан Уллубий Ханмурзаев, который, находясь на должности руководителя Буйнакского района, отправлялся в зону СВО", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, задержание связано с подозрением в коррупции.

Ханмурзаев возглавлял Буйнакский район Дагестана с 2023 года. О желании заключить контракт с Минобороны Ханмурзаев сообщал в своем Telegram-канале в мае 2025 года, в ноябре был отправлен в отставку. Соответствующее решение приняли депутаты местного собрания. 

