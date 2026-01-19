В Белоруссии задержали хакера, который нанес ущерб более 3 тыс. человек

Общая сумма его незаконного дохода составила десятки тысяч долларов

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в городе Бресте 25-летнего хакера, от действий которого пострадали более 3 тыс. жителей стран СНГ и Европы. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"По предварительной оценке, потерпевшими стали более 3 тыс. граждан стран СНГ и Европы, в том числе белорусы, а общая сумма незаконного дохода составляет десятки тысяч долларов", - говорится в тексте.

По данным ведомства, фигурант распространял троянское программное обеспечение, маскируя его под читы для игр и бесплатные приложения. "Таким образом злоумышленник получал несанкционированный доступ к компьютерным системам, воруя персональные данные пользователей, включая учетные записи, банковскую информацию и сведения о криптовалютных кошельках. Похищенное реализовывал в теневом сегменте интернета", - пояснили в министерстве.

Следователи возбудили уголовное дело по факту разработки, использования и распространения вредоносных компьютерных программ. Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности жителя Бреста, а также по выявлению всех потерпевших.