ВСУ за неделю более 1,2 тыс. раз обстреляли Алешкинский округ Херсонщины

Погибли двое мирных жителей, ранения получили трое

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 19 января. /ТАСС/. Украинские войска более 1,2 тыс. раз нанесли удары артиллерией и беспилотниками по Алешкинскому муниципальному округу Херсонской области в период с 10 по 16 января. Об этом сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Враг нанес не менее 1 211 ударов по Алешкинскому округу за 7 суток. <...> По Алешкам зафиксировано 618 попаданий ствольной и минометной артиллерии. Дронами нанесено не менее 593 ударов по Алешкам, Виноградову, Тарасовке, Раденску, Новой Маячке и Великим Копаням", - говорится в сообщении.

Хоменко отметил, что за этот период погибли двое мирных жителей, ранения получили трое.

"Часть трагических эпизодов связана с гибелью и травмированием в автомобилях. Людей врасплох боевики преступного киевского режима заставали за рулем. В одном случае сброс был с БПЛА, в другом - наезд на мину, засыпанную снегом на окраине Алешек. Хочу отметить, что враг постоянно с дронов удаленно минирует въезды, выезды Алешек, частный сектор. В связи с этим прошу быть максимально внимательными водителей всей 15-км зоны от ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС), а также по возможности ограничить передвижение транспорта", - предостерег он.