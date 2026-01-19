В Renfe почти исключили человеческий фактор как причину ЧП с поездами в Испании

Если машинист принимает ошибочное решение, сама система его корректирует, отметил председатель железнодорожного оператора Альваро Фернандес Эредиа

МАДРИД. 19 января. /ТАСС/. Председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа практически полностью исключил версию о том, что причиной железнодорожной катастрофы в испанской Андалусии стала человеческая ошибка.

"Человеческая ошибка практически исключена, - заверил он в интервью радиостанции RNE. - Если машинист принимает ошибочное решение, сама система его корректирует". По его версии, причина может быть связана с "какой-то проблемой с подвижным составом или инфраструктурой". Председатель Renfe также предложил дождаться результатов расследования.