Суд перенес заседание по аресту имущества Тимошенко на 20 января

Заседание будет закрытым

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © AP Photo/ Sergei Grits

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заседание Высшего антикоррупционного суда в Киеве по аресту имущества лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которое должно было состояться в понедельник, перенесено на вторник, 20 января.

"Судья принял решение закрыть от прессы сегодняшнее заседание, хотя мы не возражали против оглашения деталей о моем имуществе. Мы выразили возмущение, и судья, чтобы остановить это возмущение, перенес заседание на завтра на 13:30 (14:30 мск - прим. ТАСС). Заседание будет закрытым", - сообщила сама Тимошенко в эфире телеканал "Новости. Live".

Она вновь обвинила власти в попытке арестовать ее имущество до того, как она сможет внести залог. Согласно требованиям законодательства, Тимошенко должна сделать это в пятидневный срок после его назначения, то есть до 21 января включительно, иначе будет помещена под арест. Она не уточнила, намерена ли внести залог до заседания 20 января.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Тимошенко обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады. 16 января суд определил ей меру пресечения в виде внесения залога в размере 33,3 млн гривен (около $760 тыс.).