На Кубани гражданина США приговорили к пяти годам за перевозку оружия на яхте

Подсудимый признал вину в полном объеме и пояснил, что не изучил должным образом законы РФ об оружии

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Суд приговорил к пяти годам колонии гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана, который во время путешествия на яхте к знакомой по переписке в Россию перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Гражданин США признан виновным в незаконной перевозке и перемещении через таможенную границу оружия и боеприпасов. Судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Законность и справедливость вынесенного приговора подтвердил Краснодарский краевой суд, рассмотрев материалы уголовного дела в апелляционном порядке. Приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу", - говорится в заявлении.

Оружие и боеприпасы были обнаружены на яхте и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю во время прохождения пограничного контроля в порту Сочи, где пришвартовалась яхта в июне 2025 года.

Известно, что мужчина познакомился через интернет с девушкой, которая проживает в Казани, и решил поехать к ней в Россию на своей яхте. В путешествие по маршруту штат Каролина США - г. Орта Португальская Республика - о. Мальорка Королевство Испания - о. Сицилия Итальянская Республика - Греческая Республика - г. Амасра Турецкая Республика он отправился еще в июле 2024 года. На борту его яхты хранилось оружие для самообороны.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, пояснял, что не изучил должным образом законы РФ, касающиеся оружия.