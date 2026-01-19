В Челябинской области после ДТП с рейсовым автобусом завели дело

После аварии в больницу на обследование доставили 14 человек

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, возбудили в Челябинской области после столкновения рейсового автобуса с двумя грузовиками в Коркинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По данному факту следователем следственного отдела по городу Коркино СУ СК России по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время истребована документация, <…> выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, авария произошла на 3-м км автодороги Первомайский - Челябинск - Троицк в Коркинском муниципальном округе. Водитель автобуса, выехав на полосу для встречного движения, совершил столкновение с грузовым автомобилем. В результате пассажирам общественного транспорта потребовалась медицинская помощь.

Ранее со ссылкой на пресс-службу областного полицейского главка сообщалось, что после аварии в больницу на обследование доставили 14 человек.