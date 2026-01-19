В Пензе после гибели индонезийского гимнаста проводят экспертизу

Он умер в больнице после травмы шеи, полученной во время упражнения на перекладине

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 19 января. /ТАСС/. Экспертиза технического состояния спортивного инвентаря назначена после гибели 19-летнего спортсмена из Индонезии на сборах в Пензе в сентябре 2025 года. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Пензенской области Олег Ключников.

Ранее директор пензенского дворца спорта "Буртасы" Олег Минкарский сообщил ТАСС о том, что гимнаст из Индонезии, находившийся в Пензе на сборах, умер в больнице после травмы шеи, полученной во время упражнения на перекладине.

"Назначены судебные экспертизы, в том числе по техническому состоянию спортивного инвентаря, на котором [тренировался гимнаст] <...>. Экспертизы должны быть готовы в феврале-марте, тогда мы дадим окончательную юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые были ответственны за подготовку спортивных мероприятий и за организацию самого тренировочного процесса", - отметил он.

По данным следствия, 13 сентября 2025 года индонезийский гимнаст, находившийся на сборах в Пензе вместе с тренером, получил травму шеи, упав в яму с поролоновым наполнителем при выполнении упражнения на перекладине. Молодого человека госпитализировали, через несколько дней пострадавший умер от полученной травмы. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).