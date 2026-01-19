Наводнения в Мозамбике отрезали столицу от остальной страны

Перевозки идут по воздуху

ХАРАРЕ, 19 января. /ТАСС/. Затяжные ливни и вызванные ими наводнения привели к изоляции столицы Мозамбика от остальной части страны. Об этом сообщает национальное информационное агентство AIM со ссылкой на Управление шоссейных дорог Мозамбика.

Власти предупреждают население, что река Инкомати вышла из берегов и разлилась, перекрыв движение по автомагистрали номер 1, которая связывает юг и север страны, на участке протяженностью несколько километров в провинции Мапуту. В результате, по словам заместителя генерального директора управления Мигела Коанаи, сейчас невозможно добраться на автомобиле из Мапуту в другие населенные пункты страны. Сотрудники управления обследуют состояние окруженных водой мостов и виадуков.

За последние несколько дней несколько сотен людей оказались заблокированными в результате разлива рек в провинции Газа, их вывозят катерами и вертолетами. В провинциях Мапуту и Газа наводнения нарушили работу водопровода в ряде городов. В Боане и Шокве система подачи питьевой воды полностью выведена из строя, в Мапуту и Матоле из-за перебоев в функционировании очистных установок подача питьевой воды сокращена на 30%.

Национальная авиакомпания Linhas A reas de Mo ambique объявила об открытии специальных рейсов из Мапуту в провинцию Газа для перевозки пассажиров и наиболее важных грузов в условиях, когда нет возможности осуществлять наземное сообщение.

Из-за сложной обстановки в стране президент Даниэл Шапу отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Наводнения в Мозамбике уже унесли жизни 103 человек с начала нынешнего сезона дождей в октябре 2025 года, от наводнений пострадали в общей сложности 173 тыс. человек.