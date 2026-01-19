Ж/д оператор назвал время между сходом с рельсов и столкновением поездов в Испании

По словам Альваро Фернандеса Эредиа, интервал составил 20 секунд

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Председатель испанского железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа заявил, что между сходом с рельсов первого поезда и его столкновения с другим составом в Испании прошло 20 секунд, что могло повлиять на работу систем безопасности поездов.

"Это не была проблема превышения скорости, и [траектория] была прямой, а не поворот, - отметил он в интервью радиостанции Cadena SER. - Делать выводы сразу не получится". "Система <...> оснащена таким образом, что при появлении препятствия на пути она блокирует [участок рельсовой] колеи, препятствует движению и подает поезду команду на экстренное торможение, - пояснил глава Renfe. - Однако, по всей видимости, интервал между поездами, движущимися в противоположных направлениях, составил 20 секунд, и поэтому невозможно, чтобы этот механизм сработал".

ЧП произошло вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия). Следовавший из Малаги в Мадрид поезд частного перевозчика Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. В результате аварии погибли 39 человек, более 150 пострадали. Причины случившегося пока неизвестны, ведется расследование.