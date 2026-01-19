Жительницу Крыма приговорили к условному сроку за мошенничество

Женщина с другими фигурантами дела под видом долевого строительства домов похитила более 40 млн рублей у 26 человек

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Жительницу Севастополя, которая вместе с соучастниками похитила более 40 млн рублей у вкладчиков в долевое строительство, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в прокуратуре города.

По данным прокуратуры, женщина 1994 года рождения с другими фигурантами уголовного дела под видом долевого строительства домов с декабря 2015 по апрель 2024 года похитила более 40 млн рублей у 26 человек. Организатор преступной группы в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО "Уютный дом", подыскал земельные участки на улицах Героев Бреста и Маячной, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, и начал строить на них многоквартирные дома. Его сообщница привлекала риэлторов для поиска покупателей, занималась рекламой продажи квартир и заключала с людьми договоры займов.

"В действительности выполнять свои обязательства соучастники не собирались, возведение многоквартирного жилья на данных участках является незаконным, ввод таких объектов в эксплуатацию невозможен, квартиры в собственность гражданам не передавались. Ленинский районный суд города Севастополя назначил виновной 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в течение 3 лет", - пояснили в прокуратуре. Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Иски потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Уголовные дела в отношении остальных участников организованной группы выделены в отдельное производство.