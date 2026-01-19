ФСБ показала видео задержания сторонника террористов в Челябинской области
12:34
ТАСС, 19 января. УФСБ России по Челябинской области показало видео задержания сторонника запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России".
Он размещал материалы, в которых содержались призывы к терактам и оправдание совершения террористической деятельности.
Следственным органом УФСБ против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).