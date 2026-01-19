Зеленский назвал ситуацию со светом самой сложной в Киеве

В городе с утра действуют аварийные отключения электричества

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Самая сложная ситуация с электроснабжением на Украине фиксируется в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Чернигове и некоторых областях. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как написал он в своем Telegram-канале по результатам профильного совещания, непростая ситуация также наблюдается в части населенных пунктов столичного региона, в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

С утра в Киеве и еще части областей Украины действуют аварийные отключения электричества.

В энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в некоторых областях продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.