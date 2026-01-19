Жителя Белгородской области осудили на 21 год за госизмену

Мужчина занимался незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и наблюдением за транспортом

БЕЛГОРОД, 19 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Белгородской области по делу о госизмене и попытке вступления в террористическую организацию "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ). Мужчина занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и наблюдением за транспортными средствами, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, со штрафом в размере 700 тыс. рублей и ограничением свободы на срок 1 год", - рассказали в пресс-службе.

Судом установлено, что в феврале 2024 года мужчина установил контакт с представителем террористической организации и за деньги согласился участвовать в ее деятельности. По указанию кураторов в марте и мае 2024 года белгородец занимался незаконным оборотом огнестрельного оружия, патронов, взрывных устройств и взрывчатых веществ в Краснодарском крае и Белгородской области. Также он наблюдал за различными объектами и транспортными средствами в Москве.

Мужчина признан виновным по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 4 ст. 222 (незаконные хранение, перевозка и ношение основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) УК РФ.