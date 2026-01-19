В Эстонии продлили арест пророссийскому блогеру Беседину до 4 марта

Он подозревается в деятельности, направленной против государства, и в нарушении международных санкций

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Харьюский уездный суд Эстонии продлил до 4 марта срок ареста пророссийскому блогеру и журналисту Олегу Беседину, который подозревается в деятельности, направленной против государства, и в нарушении международных санкций. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на судебную инстанцию.

Как отмечается, арест продлен, так как у суда "есть основание считать, что он может совершить новые преступления, и есть вероятность того, что может уехать из страны".

Правоохранительные органы Эстонии задержали Беседина в ноябре 2025 года. Его подозревают в транслировании позиции российских СМИ, находящихся под санкциями. Блогеру может грозить от 2 до 15 лет заключения по обвинению в ненасильственной деятельности против Эстонской Республики, а за нарушение международных санкций Беседина ждет либо денежный штраф, либо тюремный срок до 5 лет.