ABC: в Испании на месте аварии обнаружили участки поврежденных путей

Однако расследование еще не завершили, передает газета
МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Следователи обнаружили несколько участков поврежденных железнодорожных путей на месте аварии, произошедшей 18 января в районе населенного пункта Адамус в Андалусии на юге Испании. Об этом сообщила газета ABC со ссылкой на источники.

По их словам, несмотря на это, "пока не завершено расследование, нельзя определить, является ли это причиной или следствием" ЧП.

Газета напомнила об инциденте на линии Мадрид - Севилья в июне 2025 года недалеко от Адамуса, когда жара и вибрации, создаваемые движением поездов, по версии издания, стали причиной инцидента, что привело к задержке движения поездов. Кроме того, на этом участке была обнаружена поврежденная релейная плата, которую заменили на новую, что восстановило работоспособность системы. Именно в этом районе 18 января произошло ЧП, в результате которого два поезда сошли с рельсов.

По версии газеты El Diario, профсоюз машинистов в августе 2025 года просил снизить максимально разрешенную скорость на участке, где произошла авария, до 250 км в час. Тем не менее председатель железнодорожного оператора Renfe Альваро Фернандес Эредиа заявил радиостанции Cadena SER, что, по его версии, проблема не была связана с этим, поскольку скорость поездов не превышала 210 км в час.

ЧП произошло вечером 18 января в районе Адамуса в автономном сообществе Андалусия. Следовавший из Малаги в Мадрид поезд частного перевозчика Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. В результате аварии погибли 39 человек, более 150 пострадали. Причины случившегося пока неизвестны, ведется расследование. 

