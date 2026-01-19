В КБР увеличилось число направленных в суд коррупционных преступлений

В 2025 году следователи завели 110 дел коррупционной и экономической направленности

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Больше 70 дел коррупционной и экономической направленности передали в суд следователи из Кабардино-Балкарии в 2025 году. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК РФ по республике Андрей Фишман.

"Мы расследовали целый ряд дел в отношении должностных лиц разного уровня и руководителей компаний, действиями которых был причинен ущерб на сотни миллионов рублей. В 2025 году всего возбуждено 110 подобных дел, из них 70 направлены в суд, часть еще расследуется. Это на четверть больше, чем в 2024. И здесь важен не только приговор, но и возмещение причиненного ущерба. Это и юридическая, и экономическая справедливость. Исходим из простого принципа: должность - это ответственность, а не иммунитет", - отметил Фишман.

Руководитель управления также пояснил, что за 2025 год по уголовным делам коррупционной и экономической направленности следователями арестовано имущество на сумму свыше 450 млн рублей, а в бюджет возвращено более 350 млн рублей.