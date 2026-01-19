На Урале в ДТП с автобусом пострадал человек

Причиной аварии стал снегопад

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и автобуса произошло в городе Березовском Свердловской области, один человек пострадал. Причиной аварии стал снегопад, сообщили в Госавтоинспекции региона.

За последние сутки в регионе выпало от 2 до 5 мм осадков.

"На территории Свердловской области в условиях интенсивных осадков зафиксировано ДТП с участием пассажирского транспорта. В Березовском водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по межмуниципальному маршруту №120 поселок Октябрьский - Березовский - Екатеринбург, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем "Камаз", а затем с автомобилем "Лада". В результате происшествия водитель автомобиля "Лада" с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Находившиеся в автобусе 10 пассажиров не пострадали", - сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции также сообщили о ДТП, произошедшем на 201-м км трассы Екатеринбург - Тюмень в Талицком районе Свердловской области. Водитель автобуса превысил скорость, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Никто из четверых пассажиров не пострадал.