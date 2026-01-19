НАБУ завело дело после заявлений о возможной даче взяток экс-главе СБУ Баканову

Его квалифицировали по статьям о даче и получении взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело по факту возможной коррупции в Службе безопасности Украины (СБУ) после заявления украинского бизнесмена о даче взяток Ивану Баканову, который в 2019-2022 годах возглавлял ведомство. Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

Ранее украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что "был частью команды" Баканова и бывшего тогда начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, давал им взятки со своей прибыли от экспорта зерна, покупал автомобили и объекты недвижимости. В подтверждение своих слов Ваганян обнародовал материалы, которые, как он утверждает, были сняты скрытой камерой, где запечатлен процесс передачи средств Баканову.

Как сообщили в НАБУ изданию "Зеркало недели", после заявления Ваганяна было возбуждено дело, его квалифицировали по статьям о даче и получении взятки в особо крупном размере. Другие детали в НАБУ пока не раскрывали.

Ранее Ваганян также отмечал, что коррупция в СБУ носила системный характер. Чиновники получали неправомерную выгоду за содействие бизнесу, в частности прохождению товаров через таможню, за кадровые назначения. Также шла торговля в схемах отсрочки или давления на бизнес.