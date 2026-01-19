В Дагестане пресекли перевозку более 600 л нелегального спирта

Жителя республики с незаконным грузом задержали на КПП "Джемикентский"

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Транспортировку более 600 л этилового спирта пресекли сотрудники ГУ МВД России по СКФО на КПП "Джемикентский" в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На КПП "Джемикентский" для проверки документов остановили иномарку под управлением 38-летнего ранее не судимого жителя г. Беслана Республики Северная Осетия - Алания, следовавшего из Махачкалы в Дербент. <…> Задняя часть салона и багажник были заполнены большим количеством пустых пятилитровых пластиковых бутылок, три из которых были наполнены прозрачной жидкостью с характерным запахом спирта. <…> При более тщательном досмотре полицейские обнаружили под днищем иномарки скрытый отсек с одной емкостью, в которой находилось еще более 600 л с аналогичным содержимым", - говорится в сообщении.

Автовладелец сознался в намерении продать спирт на территории Дагестана.

"Продукция была изъята и отправлена на экспертизу, по результатам которой признана этиловым спиртом стоимостью свыше 550 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ. В отношении мужчины решается вопрос об избрании меры пресечения.