В Электростали задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве молодого человека в Электростали задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый задержан, в настоящее время он доставляется к следователю для производства следственных действий. Устанавливаются все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что в отдел полиции доставлены двое участников конфликта, один из них - подозреваемый.

По данным следствия, 18 января в городе Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Покинув салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удары одному из молодых людей в область шеи и туловища. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший умер.

"Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, планируется назначение ряда судебных экспертиз", - заключили в областном СК.