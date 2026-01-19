В Каменке-Днепровской дроны ВСУ атаковали школу во время занятий

В здании выбило стекла, никто не пострадал

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. В городе Каменка-Днепровская три беспилотника Вооруженных сил Украины атаковали школу, когда в учебном заведении проходили занятия. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"В 14:55 [мск] три беспилотника квадрокоптерного типа атаковали СОШ №1 города Каменка-Днепровская. В тот момент в учебном заведении находились 15 учеников и 10 учителей. В результате атаки поврежден автомобиль охраны, в здании выбиты стекла. К счастью, никто не пострадал", - сообщили ТАСС в администрации.

Ранее дроны ВСУ атаковали подстанцию в Каменке-Днепровской, разрушений и пострадавших нет. Атака продолжается, фиксируется высокая активность дронов ВСУ.