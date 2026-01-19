В Нижнем Тагиле 6 тыс. человек остались без отопления

Причиной стала утечка на теплоносителе

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей многоквартирных домов (МКД), частного сектора, а также ряд административных зданий остались без отопления после утечки на теплоносителе в системе теплоснабжения в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"В 16:00 мск 19 января обнаружена утечка теплоносителя на системе теплоснабжения в городе Нижний Тагил, улица Зари, 21а (ТЦ "Коммерсант"). Всего под отключение попадает 27 МКД, 16 домов частного сектора, 11 административных зданий. Жителей 6 608 человек, из них 1 707 детей", - говорится в сообщении.

Для контроля за оперативной обстановкой к месту аварии направлены силы и средства МЧС России.