В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА ВСУ

Мужчина умер в автомобиле до приезда в больницу

БЕЛГОРОД, 19 января /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником частный дом в селе Отрадное Белгородской области, был ранен мужчина. Пострадавший погиб при повторной атаке БПЛА на машину во время транспортировки в больницу, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжелые ранения", - написали там, добавив, что при транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение машину с ним атаковал FPV-дрон, мужчина умер в автомобиле до приезда в больницу.