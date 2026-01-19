ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА ВСУ

Мужчина умер в автомобиле до приезда в больницу
БЕЛГОРОД, 19 января /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником частный дом в селе Отрадное Белгородской области, был ранен мужчина. Пострадавший погиб при повторной атаке БПЛА на машину во время транспортировки в больницу, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Отрадное в результате удара вражеского дрона по частному домовладению мирный житель получил тяжелые ранения", - написали там, добавив, что при транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение машину с ним атаковал FPV-дрон, мужчина умер в автомобиле до приезда в больницу. 

