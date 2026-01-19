В центре Москвы прорвало трубу

Городские службы находятся на месте, принимаются меры по приведению в порядок проезжей части и прилегающих территорий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Городские службы устраняют последствия вытекания воды на проезжую часть в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В районе пересечения Большой Андроньевской и Таганской улиц выявлено вытекание воды на проезжую часть, которое оперативно локализовано. Городские службы находятся на месте, принимаются меры по приведению в порядок проезжей части и прилегающих территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на водоснабжение потребителей ситуация не повлияла, оно осуществляется в штатном режиме.