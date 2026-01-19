Поддубный рассказал, как едва не сгорел в машине под Суджей в 2024 году

Военный корреспондент выпрыгнул из авто на скорости около 100 км/ч

Редакция сайта ТАСС

Евгений Поддубный © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный после прилета FPV-дрона в его машину в августе 2024 года выпрыгнул на скорости около 100 км/ч. О подробностях ранения он рассказал в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Читайте также Что известно о ранении военкора Поддубного

"Мы ехали в Суджу и попали под наступление 80-й бригады ВСУ. Нам пришлось развернуться, по нам открыли огонь из стрелкового оружия, машины были бронированы, из гранатомета начали стрелять. Мы начали отходить, через километр я порадовался, что повезло, отскочили, и в этот момент дрон прилетел в машину. Я был один в машине, мы двумя машинами двигались, мои ребята во второй машине ехали. Дрон был снаряжен зажигательным боеприпасом, машина загорелась, я загорелся. Я быстро понял, что если не покину автомобиль, то сгорю. Выскочил из машины, а машина ехала на скорости около 100 км/ч и была похожа на огненный шар", - сказал Поддубный.

Он добавил, что, выскочив из машины, укатился в кусты. Его коллеги, остановившись у машины, бегло ее осмотрели, увидели догорающий баул с вещами и приняли его за тело Поддубного. В это время украинские военные продолжали вести огонь по журналистам из стрелкового оружия, поэтому коллеги Поддубного не смогли его найти и вынуждены были уехать. Сам военкор чуть позже пришел в себя и встретил людей, которые пытались проехать в Суджу. Они же и эвакуировали его с места ранения.

7 августа 2024 года Поддубный получил множественные ранения в Курской области у границы, где шли бои с формированиями Вооруженных сил Украины. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, но стабильное. 8 августа журналист был доставлен для лечения в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москву. 11 августа он сообщил, что, помимо ожогов, получил и контузию.