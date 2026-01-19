В Тверской области в ДТП с грузовиком погиб человек

Пострадали двое, в том числе ребенок

Редакция сайта ТАСС

ТВЕРЬ, 19 января. /ТАСС/. В Тверской области один человек погиб и двое, в том числе годовалый ребенок, пострадали в ДТП с грузовиком в Торжокском муниципальном округе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным пресс-службы, на 26-м км автодороги Торжок - Осташков водитель Lada Granta перед поворотом направо не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком MAN.

"В результате ДТП пострадали мальчик в возрасте одного года и водитель автомобиля Lada Granta, девушка 2000 года рождения от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи", - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.