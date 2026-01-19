ТАСС: названа причина конфликта в автобусе в Подмосковье со смертельным исходом

В правоохранительных органах сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве сделал замечание шумной компании

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Шумное поведение компании пострадавшего стало причиной конфликта в автобусе в Электростали, который продолжился на остановке дракой и смертельным ножевым ранением. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Предварительно, причиной конфликта стало шумное поведение компании молодых людей. Они громко нецензурно выражались, одергивали окружающих. Задержанный по подозрению в убийстве сделал им замечание, после чего конфликтующие вышли из автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на остановке между ними завязалась драка, в ходе которой сделавший замечание парень ударил ножом одного из компании молодых людей. От полученных ран пострадавший умер. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.