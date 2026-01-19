В Коми более 2,5 тыс. жителей города остались без света

Причиной стала авария

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. жителей города Микунь Республики Коми остались без электричества в результате аварийного отключения, под которое попали 37 жилых многоквартирных домов и один объект жизнеобеспечения, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

"В 16:50 мск 19 января в МЧС Республики Коми поступила информация о том, что в городе Микунь Усть-Вымского района произошел технологический инцидент по электроснабжению с отключением линии ВЛ-10 кВ от ПС "Микунь". Под отключение электроэнергии попали 37 многоквартирных домов, в которых проживают 2 530 человек, из них 250 детей, один объект жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Причина аварии устанавливается. Для проведения аварийно-восстановительных работ направлена бригада из трех человек, добавили в региональном главке МЧС.