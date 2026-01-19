МВД показало кадры с подозреваемым в убийстве мужчины в Электростали

По данным следствия, 18 января в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров

ТАСС, 19 января. ГУ МВД России по Московской области показало видео с задержанным по обвинению в убийстве молодого человека в Электростали.

На кадрах обвиняемый признался, что в ходе конфликта применил нож.

По данным следствия, 18 января в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров. Покинув салон автобуса, они подрались на остановке. В какой-то момент 19-летний достал нож и ударил одному из молодых людей. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший умер.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ).