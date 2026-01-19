В городе Чугуеве Харьковской области полностью отключилось электроснабжение

По словам мэра города Галины Минаевой, силы энергетиков направлены на восстановление электроснабжения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Централизованное электроснабжение отключилось в городе Чугуеве Харьковской области на северо-востоке Украины из-за повреждений критической инфраструктуры. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева в своем Telegram-канале.

"В результате повреждения объектов критической инфраструктуры области сейчас в городе Чугуеве и поселке Кочеток полностью прекращено централизованное электроснабжение", - написала она.

По словам чиновницы, все силы энергетиков сейчас направлены на восстановление электроснабжения города.

Согласно данным Госстата Украины на 2022 год, население Чугуева составляет более 31 тыс. человек.