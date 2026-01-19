"Страна": части жителей Одессы включат свет только через четыре дня

В городе без электроснабжения остались 30,8 тыс. потребителей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Часть жителей Одессы на юге Украины, где в понедельник был поврежден энергетический объект, будет снова обеспечена электричеством только через четыре дня. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Для части потребителей в качестве ориентировочной даты обновления электроснабжения указано "до 22:00 23 января". Отключения связаны с аварийными ремонтными работами.

Ранее энергетическая компания "ДТЭК" сообщила о повреждении своего объекта энергетики в Одессе, в городе без электроснабжения остались 30,8 тыс. потребителей. Компания отмечала, что повреждения энергообъекта значительные, на ремонт требуется длительное время.