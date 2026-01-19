Балицкий назвал актом террора удар ВСУ по школе в Запорожской области

В момент атаки в учебном заведении находились 15 учеников и 10 учителей

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины совершили акт террора целенаправленно атаковав школу №1 "Скифия" в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ранее в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа ТАСС сообщили, что три беспилотника ВСУ атаковали школу в Каменке-Днепровской, когда там проходили занятия. В момент атаки в учебном заведении находились 15 учеников и 10 учителей, никто из них не пострадал.

"ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий. <...> Целью был явно мирный объект социальной инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий добавил, что на месте атаки работают оперативные службы. Власти принимают необходимые меры по обеспечению безопасности учебного процесса и восстановлению повреждений в школе.