Подозреваемый в убийстве в Электростали заявил, что был в шоке

Мужчина сказал, что не осознавал, что делал

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве 18-летнего местного жителя на остановке в Электростали, заявил, что в момент происшествия находился в шоковом состоянии и не осознавал, что делает. Об этом он признался на видео, предоставленном ТАСС пресс-службой ГУ МВД России по Московской области.

Задержанный сообщил, что задержан за нападение после конфликта, в ходе которого был применен нож. "Я не осознал, что я делал, был в шоковом состоянии, - сказал задержанный. - Адреналин, все такое. И в ходе этого конфликта я применил нож". Также он рассказал, что взял нож в квартире у брата, когда заходил за ним.

В свою очередь в ГСУ СК по Московской области сообщили, что мужчина в ходе допроса у следователя дал признательные показания, рассказав о деталях и обстоятельствах произошедшего.

Инцидент произошел в понедельник в Электростали. В рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком. Конфликтующие покинули салон автобуса, после чего между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент 19-летний достал нож и нанес им удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медицинском учреждении помощь, потерпевший умер. Возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта, мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщили ТАСС правоохранительных органах, причиной конфликта стало шумное поведение компании жертвы.