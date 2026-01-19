В Литве неизвестные угрожали взорвать здания Сейма, министерств и Генпрокуратуру
Редакция сайта ТАСС
15:31
ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Письмо по электронной почте с угрозой взрыва в Сейме (парламент) Литвы, зданиях министерств, Генпрокуратуры и нескольких судов поступило в Вильнюсский окружной суд. Об этом сообщил журналистам представитель департамента полиции Рамунас Матонис.
"В поступившем в окружной суд письме неизвестные угрожали взрывами в парламенте, зданиях министерств, Генпрокуратуры, Вильнюсского участкового суда, Апелляционного суда Литвы", - сказал он.
Должностные лица провели осмотр в Вильнюсском окружном суде, в который поступила данная угроза. Ничего подозрительного обнаружено не было.