В Литве неизвестные угрожали взорвать здания Сейма, министерств и Генпрокуратуру

Ничего подозрительного обнаружено не было

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 19 января. /ТАСС/. Письмо по электронной почте с угрозой взрыва в Сейме (парламент) Литвы, зданиях министерств, Генпрокуратуры и нескольких судов поступило в Вильнюсский окружной суд. Об этом сообщил журналистам представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

"В поступившем в окружной суд письме неизвестные угрожали взрывами в парламенте, зданиях министерств, Генпрокуратуры, Вильнюсского участкового суда, Апелляционного суда Литвы", - сказал он.

Должностные лица провели осмотр в Вильнюсском окружном суде, в который поступила данная угроза. Ничего подозрительного обнаружено не было.