Житель Тюменской области отдал мошенникам золото на сумму 14 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 19 января. /ТАСС/. Житель Тюменской области передал мошенникам 1,25 кг золота общей стоимостью более 14,8 млн рублей. Заведено уголовное дело о мошенничестве, региональная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионера, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели его в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили потерпевшего обменять его сбережения, которые составили более 14,8 млн рублей, на 1,25 кг золота и передать их курьеру. Прокуратура Центрального административного округа города Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества", - говорится в сообщении.