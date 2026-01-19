В Одессе сотрудники ТЦК в рамках мобилизации силой вытащили мужчину из машины

После этого его избили и затолкали в служебный автобус

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе в ходе рейда по городу с целью выявления военнообязанных силой вытащили жителя из его машины и вырвали обшивку дверей автомобиля.

Как следует из видео, которое публикует издание, далее сотрудники военкомата принялись бить мужчину прямо на глазах полиции, а после этого затолкали его в служебный автобус ТЦК.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно уйти за границу.