AFP: в Нигерии неизвестные похитили более 160 христиан во время службы

Власти проинформированы о случившемся и принимают меры по поиску захваченных

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные неизвестные похитили 18 января на севере Нигерии более 160 христиан, которые находились в двух церквях на воскресной службе. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на президента христианской ассоциации северной Нигерии Джозефа Хаяба.

"Нападавшие прибыли в большом количестве, заблокировали входы в церкви и заставили верующих следовать за ними", - приводит агентство его слова.

Новостной портал Sahara Reporters передает, что в воскресенье в районе Курмин штата Кадуна были совершены нападения на несколько церквей. Более 100 верующих похищены во время богослужения.

Власти проинформированы о случившемся и принимают меры по поиску захваченных.

В последние два года в Нигерии участились нападения на церкви с целью похищения верующих. Обычно за их освобождение требуют крупный денежный выкуп.