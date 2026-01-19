На Запорожье несколько населенных пунктов остались без света

Ведутся работы по восстановлению электроснабжения

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов в четырех муниципальных округах Запорожской области остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Часть Запорожской области временно осталась без электроснабжения. В Пологовском муниципальном округе обесточены села Семеновка, Григоровка, Конские Раздоры, в Мелитопольском муниципальном округе - село Астраханка. Также без электричества остались город Приморск и часть Куйбышевского муниципального округа", - написал он.

Глава региона отметил, что работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся.