В больнице Тюмени пациентка получила ожоги от батареи

Департамент здравоохранения Тюменской области организовал проверку

ТЮМЕНЬ, 19 января. /ТАСС/. Пациентка одной из больниц Тюмени получила сильные ожоги ног из-за контакта с батареей в палате. Департамент здравоохранения Тюменской области организовал проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что пациентка областной клинической больницы № 2 Тюменской области после операции, находясь в палате под действием анестезии, получила ожоги ног 3-й степени из-за контакта с батареей. У девушки повреждены кожа, жировая клетчатка, мышцы и сухожилия.

"Департаментом здравоохранения Тюменской области и учреждением в данный момент проводится проверка и установление всех обстоятельств случившегося. Данный инцидент является недопустимым, департамент выражает свое сожаление пациентке и ее близким", - сказали в департаменте.

Также там подчеркнули, что на данный момент принимаются все возможные меры для скорейшей стабилизации состояния девушки. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что ведомство также инициировало проверку в отношении ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница № 2". Кроме того, к проверке привлечены специалисты территориального органа Росздравнадзора.