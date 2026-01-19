В Свердловской области в ДТП пострадали девушка и ребенок

Их доставили в больницу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован после ДТП с участием двух автомобилей в районе 9-го км автодороги г. Верхняя Пышма - г. Невьянск в Свердловской области. В аварии пострадала также девушка-водитель, региональная прокуратура организовала проверку по данному происшествию, сообщили в ведомстве.

"В автомобиле девушки находился ребенок 2024 года рождения, пристегнутый ремнем безопасности в детском удерживающем устройстве, который в результате столкновения получил травмы различной степени тяжести и госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, девушка также доставлена в медицинскую организацию для оказания квалифицированной помощи", - говорится в сообщении с уточнением, что прокуратура города Верхняя Пышма взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП.

По предварительной информации, девушка - водитель автомобиля Škoda Fabia не справилась с управлением транспортным средством и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf.