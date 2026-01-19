На членов итальянской организации возбудили дело за вербовку европейцев в ВСУ

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 18 лет

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области возбудило уголовное дело на двух сотрудников итальянской неправительственной организации (НПО) "Ассоциация "Стур", которые вербуют европейцев для службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе УВД ВГА.

"Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении представителей неправительственной организации Италии "Ассоциация "Стур", действующей на территории Италии и Украины. Они подозреваются в вербовке иностранных граждан в ряды незаконных вооруженных формирований на Украине. Следствием установлены следующие лица, причастные к этой деятельности: гражданин Италии Юрий Превитали, гражданин Украины Виталий Крук", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Юрий Превитали с 2023 года принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Используя связи в организации, он вербует иностранцев на территории Италии для пополнения рядов вооруженных формирований на Украине. Согласившихся направляют на Украину, где их встречает Виталий Крук. После этого наемников распределяют по подразделениям и отправляют на линию боевого соприкосновения.

Мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников для участия в вооруженном конфликте). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 18 лет.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщал, что администрацией получена информация об использовании Италией действующих на ее территории неправительственных организаций для рекрутирования иностранных наемников в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет про "Центр изучения экстремизма Itstime" и ассоциацию "Стур", которые под видом аналитической деятельности и гуманитарных миссий занимаются вербовкой.