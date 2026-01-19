В ДНР вернули свет более чем 500 тыс. жителей после ударов ВСУ
ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Энергетики ДНР вернули свет более чем 500 тыс. абонентов, обесточенным из-за обстрелов энергетической инфраструктуры республики со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Увеличившиеся атаки противника на ключевые узлы электроснабжения республики привели к отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов региона. <...> Состоянием на сегодняшнее утро были обесточены 1,2 млн жителей региона. Сейчас пока без электричества остаются 650 тыс. человек; обесточены 373 котельных, из них 36 работают на генераторах", - написал он в своем канале в Мах.
Он добавил, что перебои с электричеством фиксируются в Донецке, Макеевке, Харцызске, Горловке и других населенных пунктах. После завершения работ на объектах энергетики профильные ведомства начнут запитку систем и подачу тепла. По словам Пушилина, работа ведется круглосуточно.
О масштабных перебоях с электричеством сообщили ранее в пресс-службе Республиканского оператора связи. Местные власти информировали о частичном обесточивании Макеевки и всей Горловки, Енакиева, где вода подается по графику раз в четыре дня.